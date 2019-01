Météo - Des rafales jusqu'à 75 km/h attendues dimanche soir

(Belga) La nébulosité sera abondante dimanche avec des périodes de pluie, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. En cours d'après-midi, des périodes plus sèches sont prévues depuis le nord-ouest. Il fera doux avec des maxima compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés dans l'ouest. Il soufflera un vent modéré d'ouest, qui sera fort par moments à la Côte. Des rafales allant jusqu'à 60 à 65 km/h sont attendues dans l'après-midi. Localement, elles atteindront jusqu'à 75 km/h en soirée.

Dimanche soir, des averses de pluies sont prévues avec éventuellement du grésil par endroits. Durant la nuit, la nébulosité deviendra variable à abondante. Il fera temporairement plus sec mais, en fin de nuit, la tendance aux averses augmentera à nouveau à partir du nord. Les minima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes, 4 ou 5 degrés dans le centre et 6 ou 7 degrés à la mer. Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses. En Ardenne, les précipitations pourront parfois adopter un caractère hivernal. Le mercure atteindra les 2 degrés en Hautes Fagnes et les 7 degrés dans le centre. Mardi et mercredi, il fera généralement sec avec des maxima de l'ordre de 6 degrés. Progressivement, de faibles pluies seront possibles à la côte mercredi fin de journée. Durant la nuit, la perturbation gagnera le reste du pays. Jeudi matin, la perturbation traînera encore dans la moitié est du pays, avec de la neige sur les hauteurs ardennaises. Ensuite, le temps deviendra variable avec des éclaircies et quelques averses depuis l'ouest. Vendredi et samedi, il fera généralement sec et partiellement nuageux. Une averse hivernale n'est pas totalement exclue. Il fera plus froid avec des maxima légèrement positifs dans le centre et de faibles gelées nocturnes sur la plupart des régions (Belga)