Les opérateurs belges deux fois plus chers qu'en France: quels sont les trucs pour payer moins?

Que se passe-t-il dans le monde des télécoms? Les abonnements de GSM sont bien plus chers en Belgique que dans le reste de l’Europe, comment l’expliquer? Christophe Deborsu et ses chroniqueurs ont abordé le sujet ce midi dans "C'est pas tous les jours dimanche".

Chez nous, un abonnement internet coûte environ deux fois plus cher qu’en France. Pourquoi? Michaël Trabbia, administrateur-délégué d'Orange Belgique, a apporté son explication.

"Ça date d’il y a 20 ans, c’est 20 ans d’absence de régulation en Belgique", explique Michaël Trabbia, administrateur-délégué d’Orange Belgique. "On parle de l’internet et la télé, il y a le mobile d’un côté et internet et la télé de l’autre. Sur l’internet et la télé, on avait un duopole, deux acteurs et donc pas de choix. Et quand on n’a pas le choix, les prix sont élevés et ils montent chaque année. On est arrivés à une situation où on était effectivement deux fois plus chers qu’en France. Maintenant, il y a une régulation, des opérateurs qui rentrent sur le marché… Enfin il n’y en a que un, c’est Orange qui est entré!".

Quels sont les trucs pour payer moins cher ?

Puisque les réseaux restent trop chers et que les nouveaux arrivants sur le marché, comme Orange, ont eux-mêmes du mal à casser les prix, que peut-on faire?

"Des comparateurs existent, ils sont indépendants. Mais surtout, je vais vous donner un deuxième truc, payez pour ce dont vous avez besoin!", conseille l'administrateur-délégué d'Orange. "Souvent, dans vos factures, dans vos services, on vous met des packs, des services en plus dont vous n’avez pas besoin, comme une ligne fixe par exemple".





Les comparateurs de prix



Pour comparer, vous pouvez par exemple utiliser le simulateur de l’IBPT, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, sur www.meilleurtarif.be.

Le site de Tests-Achats propose également un comparateur en ligne sur ce lien.