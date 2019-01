Alexandre est porté disparu depuis qu'il a quitté l'hôpital à Liège: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le mercredi 02 janvier 2019 vers 16 heures, Alexandre RUSINOWSKI, un homme âgé de 38 ans, a quitté l’hôpital CHU du Sart Tilman à Liège. Il ne s’est plus manifesté depuis.

Alexandre RUSINOWSKI mesure 1m65 et est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain foncé tombant derrière les oreilles et une cicatrice sur le front. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon jeans bleu, une chemise blanche et un pull noir.



Il est demandé à Alexandre de bien vouloir prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer.







Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

