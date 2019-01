Open d'Australie: Mladenovic tombe dès le premier tour

La N.2 française Kristina Mladenovic (45e) s'est inclinée dès le premier tour de l'Open d'Australie face à la Croate Donna Vekic (29e) en deux sets 6-2, 6-4, lundi à Melbourne.

Mladenovic (25 ans) n'a toujours pas remporté le moindre match en 2019. Début janvier, elle a été battue d'entrée à Brisbane, puis dès les qualifications à Sydney, par deux joueuses proches de la 250e place mondiale.

La Française, quart-de-finaliste à Roland-Garros en 2017, est en difficultés depuis un an et demi. Entre l'été 2017 et début 2018, elle a enchaîné une vertigineuse série de quinze défaites consécutives. N.10 mondiale à son meilleur classement à l'automne 2017, elle a glissé des portes du top 10 au-delà de la 40e place mondiale la saison dernière.

Il s'agit de sa troisième élimination d'entrée à Melbourne.

Pas aidée par un service défaillant, en particulier en début de partie, Mladenovic s'est retrouvée menée 4-0 en une quinzaine de minutes. Un débreak dans chacune des deux manches et trois balles de matches sauvées sur l'engagement de Vekic à 5-4 n'ont pas suffi à changer le cours du match.