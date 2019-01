Météo: enfin moins de pluie mais le répit sera court...

Le temps sera variable ce lundi, avec des averses moins fréquentes et davantage d'éclaircies dans l'après­ midi. Les maxima varieront entre 2 et 7 degrés.

Lundi matin, des passages très nuageux parfois accompagnés d'averses alterneront avec quelques éclaircies. Principalement en Ardenne, ces averses pourront adopter un caractère hivernal. Durant l'après­-midi, la tendance aux averses diminuera et davantage d'éclaircies se développeront. Les maxima s'échelonneront de 2 degrés en Hautes Fagnes à 7 degrés dans l'ouest. Le vent sera d'abord faible à modéré de nord à nord­-ouest, puis en soirée il deviendra faible à modéré en s'orientant au secteur ouest à nord­-ouest. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra partiellement à très nuageux sous un temps généralement sec, à quelques faibles précipitations près. Les minima iront d'1 degré en Hautes Fagnes et à 4 degrés à la côte.

Mardi et mercredi, l'Institut royal météorologique s'attend à ce qu'il fasse généralement sec avec quelques éclaircies. La pluie en plaine et la neige fondante en Ardenne, voire de la neige sur le relief, feront leur retour jeudi. Les maxima seront alors proches des 6 degrés dans le centre.