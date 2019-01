Ecolo s'interroge aussi sur la compétence de la direction

(Belga) Les écologistes s'interrogent également sur la façon dont la direction de Proximus gère l'entreprise. Il leur paraît douteux qu'elle n'ait pas vu venir l'évolution numérique de la société.

"Soit c'est un gros mensonge pour cacher les intérêts de l'actionnariat, soit c'est de l'incompétence. La question est posée. On nous donne une explication qui est celle de la digitalisation. J'ai du mal à croire que, chez Proximus, on soit aussi peu au fait de l'évolution de notre société pour avoir été mis devant le fait accompli de la digitalisation", a déclaré la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi. Les Verts ne veulent pas entendre que le gouvernement serait démuni face au plan de "transformation" de Proximus. L'opérateur de télécommunication est une entreprise publique, détenue majoritairement par l'État qui peut demander la convocation d'une assemblée générale des actionnaires, soulignent-ils. À leurs yeux, le gouvernement a failli dans sa mission de contrôle de l'entreprise. "Aujourd'hui, j'ai le sentiment que Charles Michel découvre que l'eau, ça mouille et qu'il est confronté aux limites du libéralisme, du tout à la privatisation et au marché", a ajouté Mme Khattabi. Vendredi, le porte-parole du PS pour la campagne électorale, Paul Magnette, a lui aussi critiqué durement la direction de Proximus dont il a déploré "l'incompétence".