"Je suis un homme et j'attends un enfant" (vidéo)

Wyley et Stephan vont prochainement vivre une situation extraordinaire. Les amoureux qui vivent dans un bus au Texas, aux États-Unis, vont devenir parents. Ils ont raconté leur histoire hors du commun à Extreme Love...

Wyley, né dans un corps de fille, va donner naissance à leur enfant. "Je suis un homme et j'attends un enfant. Cette grossesse n'était pas prévue", avoue celui qui était encore en pleine transition lorsqu'il a appris qu'il attendait un bébé. Il prenait de la testostérone et pensait donc qu'il était impossible qu'il puisse tomber enceint. "J'ai appris que j'attendais un enfant après 11 semaines de grossesse. j'ai fait un test de grossesse et il était positif., j'étais nerveux. J'ai été bouleversé, j'ai pleuré, car je ne savais pas quoi faire, quoi penser ou quoi dire", a expliqué Wyley.

Ce dernier n'a jamais envisagé de vivre cette expérience. Il confie manger pour deux depuis plusieurs mois. Stephan, quant à lui, n'a jamais pensé qu'il aurait des enfants d'une façon biologique, étant homosexuel.



