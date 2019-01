Puisqu'il veut être ministre-président, De Wever doit cesser d'être bourgmestre

(Belga) Le chef de file de Groen à Anvers Wouter Van Besien estime que Bart De Wever devrait immédiatement cesser d'être bourgmestre d'Anvers après son ambition affichée de devenir ministre-président flamand après le scrutin de mai prochain.

"S'il veut être conséquent, il doit démissionner aujourd'hui de son poste de bourgmestre", selon l'écologiste. "Être bourgmestre d'Anvers n'est pas un plan B". Pour M. Van Besien, avec l'annonce de son ambition régionale, Bart De Wever commet une "rupture de parole de première classe" puisqu'il affiche ainsi clairement sa disposition à ne plus être bourgmestre d'Anvers les six prochaines années. "Pour De Wever, les élections communales (d'octobre dernier), c'était apparemment juste pour rire. Ça fait à peine deux semaines qu'il a entamé son nouveau mandat, et il veut déjà abandonner sa ville...", dénonce l'élu vert. (Belga)