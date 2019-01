Ils simulent des insultes envers un couple mixte musulman/non-musulman en pleine rue à Bruxelles: comment vont réagir les passants?

La mixité religieuse dans les couples: c’est le nouveau sujet sensible abordé par la chaîne Youtube belge "Would you react ?". Comment réagiriez-vous si une musulmane et un non-musulman étaient interpellés dans la rue pour leur différence? C'est la simulation mise en place par les vidéastes.

Cette nouvelle expérience sociale réalisée avec des acteurs débute rue du Brabant à Bruxelles. A un arrêt de bus, des comédiens s’attaquent au couple mixte en accusant la femme musulmane de ne pas respecter sa religion. Le but est de susciter les réactions des passants. Et de nombreuses personnes réagissent, en s’interposant et en défendant le couple. "Mais occupez-vous de vos affaires", lance une dame. Deux hommes tentent aussi de calmer le jeu en conseillant au couple d’arrêter toute discussion. "Vous n’allez pas vous comprendre", assure l’un d’eux. "En tant que musulmane, c’est honteux", s’énerve un peu plus tard une autre femme. "Si elle est avec un non-musulman, elle a le droit et je suis fière d’elle", ajoute-t-elle, en précisant être elle-même avec un non-musulman. La dernière partie de la vidéo est tournée à Woluwé, un quartier "plus bourgeois" de la capitale, selon son concepteur Jonathan Lambinet. Le scénario est légèrement différent: un jeune homme insulte le couple et accuse cette fois l’homme d’avoir une compagne musulmane. Les interventions des passants sont beaucoup moins nombreuses, jusqu’à ce qu’une jeune femme s’interpose. "Je ne suis pas de votre avis", estime-t-elle. Une commerçante défend également le couple: "Allez, arrêtez!".

Susciter le débat et la réflexion sur un sujet sensible Depuis sa mise en ligne il y a deux jours, la vidéo a déjà été visionnée plus de 300.000 fois et suscité pas mal de commentaires. Elle est accompagnée de l’éclairage d'un imam. Comme l’explique son concepteur, le but de cette nouvelle expérience sociale est surtout de susciter le débat et la réflexion sur un sujet sensible. "Je voudrais vraiment que les gens puissent prendre conscience grâce à cette vidéo que tous les musulmans ne sont pas à mettre dans le même sac (ni les non-musulmans d'ailleurs)", explique Jonathan Lambinet.

