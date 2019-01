Plus d'un million d'avions dans le ciel belge l'année dernière

(Belga) L'entreprise nationale de contrôle aérien skeyes, anciennement Belgocontrol, a guidé 1.101.145 avions dans l'espace aérien et les aéroports belges l'année dernière, selon son bilan annuel publié lundi. Il s'agit d'une hausse de 2,4% par rapport à 2017. L'année 2018 a établi de nouveaux records: plus de 600.000 mouvements gérés par le centre de contrôle aérien CANAC 2, plus de 34 millions de passagers et environ 1,6 million de tonnes de fret comptabilisés dans les aéroports du pays.

L'entreprise skeyes doit garantir la sécurité du trafic aérien, assurer sa fluidité malgré une croissance constante et exploiter la capacité des aéroports de manière optimale. Dans son bilan annuel, le contrôleur constate notamment les "importants" chiffres de croissance du trafic dans les aéroports wallons, avec une hausse de 5,8% à Liège et de 4,9% à Charleroi. En Flandre, cette progression atteint 1,6% à Anvers et 1,1% à Ostende tandis que le nombre de mouvements aériens a diminué de 1% à Bruxelles. "Ce qui s'explique par de plus grands avions et par un meilleur taux d'occupation des appareils", nuance toutefois skeyes. (Belga)