La pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction au coeur du salon Batimoi

(Belga) La 22e édition du salon de la construction Batimoi, qui se déroulera du 25 au 28 janvier prochains au WEX de Marche-en-Famenne, mettra l'accent sur les nombreux emplois vacants dans le domaine de la construction. Le salon renforcera dès lors sa communication envers les jeunes afin de faire face aux enjeux d'un secteur en pleine pénurie.

"Fin 2018, quelque 3.000 offres d'emploi étaient toujours vacantes dans les métiers de la construction en Wallonie", relèvent les organisateurs du salon Batimoi. Un constat qui les a poussés à renforcer leur communication envers les jeunes afin de les sensibiliser à l'attrait et aux opportunités de la profession. Les élèves de la fin du primaire et du début du secondaire se verront ainsi proposer un parcours didactique ponctué de différentes démonstrations au sein du 'Village des Métiers'. Cet espace, qui fait partie des nouveautés de cette 22e édition, a été mis en place en collaboration avec l'ASBL Ressources Naturelles Développement (RND) et Worldskills Belgium. Les jeunes et leurs parents pourront également rencontrer d'autres jeunes ayant fait le choix des métiers de la construction lors du challenge "Wood You Fish?", ainsi que lors des présélections WorldSkills Belgium 2019. Enfin, le ministre wallon de l'Économie, de la Formation et de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet, présentera le vendredi 25 janvier à 16h00 l'opération "Coup de poing pénuries", mise en place par le gouvernement wallon avec le soutien du Forem et de la Confédération Construction Wallonne. L'objectif d'une telle mesure est de lutter rapidement contre la pénurie par la création de formations "sur mesure" afin de garantir un recrutement correspondant aux besoins des entreprises. Le programme complet du salon est disponible sur www.batimoi.be. (Belga)