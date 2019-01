Deux vols avec violences à Comines: une agence de paris et un magasin de tabac ciblés

Une agence de tiercé, puis un magasin de tabac de Comines ont été victimes dimanche après-midi d'une agression armée. L'auteur a réussi à prendre la fuite. On ne déplore aucun blessé, a indiqué le parquet de Tournai.



La première agression s'est produite dimanche dans une agence de tiercé "Ladbroke", implantée rue d'Armentières à Comines-Warneton. Vers 17h30, et après avoir attendu qu'un client sorte de l'agence, un individu est entré dans l'établissement. Après avoir sauté au-dessus du comptoir, il s'est servi dans la caisse de l'agence. L'employée a essayé de s'interposer mais a été repoussée par l'auteur. Énervé, l'individu a exhibé un couteau et a frappé à plusieurs reprises une machine à sous avec son arme blanche. L'employée a expliqué qu'elle n'avait pas les clés. Elle a ensuite réussi à prendre la fuite.



Poursuivie, la dame a été bousculée par l'auteur qui s'est alors rendu dans un proche magasin de tabac de la rue du Touquet. Immédiatement, l'individu s'est dirigé vers le comptoir et a menacé le gérant du magasin avec son couteau. Sous la menace, le commerçant a placé des billets dans le sac en plastique que lui tendait son agresseur. L'homme a rapidement quitté les lieux. Une enquête a été ouverte par la police de Comines.