Zimbabwe: des morts lors des manifestations contre la hausse des prix du pétrole

(Belga) Les manifestations qui se sont déroulées lundi au Zimbabwe pour dénoncer la hausse des prix des carburants décrétée par le gouvernement ont causé des morts, a indiqué le ministre de la Sécurité Owen Ncube, sans préciser leur nombre.

"Je regrette que (ces événements) ont provoqué des pertes de vie et de biens, ainsi que des blessures parmi les forces de police et la population", a déclaré M. Ncube, cité par le quotidien gouvernemental The Herald. "Nous exprimons nos plus profondes condoléances aux familles en deuil", a-t-il ajouté. Les forces de sécurité sont intervenues lundi dans la capitale Harare et à Bulawayo (sud) pour disperser des manifestants qui protestaient contre la décision du gouvernement d'augmenter les prix des carburants à la pompe. Des ONG ont affirmé avoir recueilli de nombreux témoignages rapportant que la police avait ouvert le feu dans la capitale, faisant état d'aux moins 13 blessés. Dans sa déclaration, le ministre Ncube a également indiqué que 200 manifestants avaient été arrêtés. Il a attribué la responsabilité des troubles au principal parti d'opposition le Mouvement pour un changement démocratique (MDC) et à la société civile. Le Zimbabwe est plongé depuis près de vingt ans dans une grave crise économique et financière qui s'est encore aggravé ces derniers mois, provoquant de nombreuses pénuries. (Belga)