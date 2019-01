Bruxelles: le nombre de membres des organes décisionnels de GIAL est désormais limité

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné lundi soir son feu vert à une limitation du nombre de membres du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de l'ASBL GIAL, en charge de la gestion de l'informatique de la Ville.

Cette décision fait suite à un des engagements pris par la Ville de Bruxelles dans le cadre de sa note de bonne gouvernance adoptée en juillet 2017, sous la précédente législature. Celle-ci prévoit une réduction de la taille des organes de gestion des structures qui dépendent d'elle et de son CPAS. Précédemment, le nombre de membres effectifs de l'Assemblée Générale était illimité. Il sera dorénavant limité à 15 dont trois membres effectifs de droit représentant la Ville, le CPAS et la Région bruxelloise. Seront par ailleurs membres effectifs l'échevin en charge de l'informatique (actuellement Fabian Maingain) et onze membres désignés par le Conseil, dont maximum quatre de l'opposition. Applaudissant globalement la limitation du nombre de mandats de ce type, Bertin Mampaka (cdH) aurait toutefois souhaité que le nombre de représentants de l'opposition puisse être supérieur à quatre. Dans l'arrêté adopté lundi, le nombre d'administrateurs jusqu'à présent illimité a quant lui été limité à 12. Par ailleurs, Fabian Maingain a rappelé qu'il exerçait la présidence de l'ASBL à titre gratuit. (Belga)