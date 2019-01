Une lycéenne de 17 ans incarnera Maria dans le remake de "West Side Story"

Rachel Zagler, une lycéenne de 17 ans, va incarner Maria dans le remake de la célèbre comédie musicale "West Side Story" par Steven Spielberg.

"Je suis très heureux d'avoir pu rassembler une équipe qui reflète le formidable talent de la communauté hispanique aux Etats-Unis, dans toutes ses facettes", a déclaré le réalisateur au Hollywood Reporter.

"Je suis fasciné par la puissance du talent de ces jeunes artistes, et je crois qu'ils vont apporter une énergie nouvelle et intense à cette magnifique comédie musicale, qui est plus pertinente que jamais", a ajouté M. Spielberg.

Le réalisateur a insisté pour que les rôles de sa version de "West Side Story" soient tous tenus par des acteur latino-américains, contrairement au film de 1961.

Américaine d'origine colombienne, Rachel Zagler reprendra ainsi le rôle de Maria, tenu initialement par Natalie Wood.

"Je suis très reconnaissante de pouvoir travailler avec l'un de mes réalisateurs préférés et avec ce casting incroyable", a tweeté la jeune femme.

Novice en comédie, elle a pour idole Rita Moreno, l'actrice porto-ricaine qui a remporté un Oscar pour son rôle d'Anita dans le film.

Seule actrice latino-américaine du film de 1961, Mme Moreno sera encore présente dans le remake, non seulement en tant que productrice exécutive, mais aussi dans le rôle de Valentina, version modernisée et féminisée de "Doc", le commerçant au grand coeur de l'oeuvre originale.

Le rôle d'Anita sera repris par Ariana DeBose, "très honorée de suivre les traces de femmes remarquables qui ont joué Anita".

"West Side Story" est une adaptation de la comédie musicale de Leonard Bernstein, elle-même inspirée par l'amour impossible du "Roméo et Juliette" de Shakespeare, les gangs rivaux des Sharks et des Jets se substituant aux familles des Montaigu et des Capulet.