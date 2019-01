Audiences: RTL en tête talonnée par France Inter, Europe 1 recule encore

RTL s'est maintenue en tête des audiences des radios en novembre et décembre, juste devant France Inter qui a comblé l'écart, tandis qu'Europe 1 a de nouveau reculé, selon les chiffres publiés mardi par Médiamétrie.

Sur cette vague d'audience, RTL a cédé 0,1 point d'audience cumulée par rapport à un an plus tôt, à 12%, devant France Inter (+0,6% point à 11,9%) et NRJ (-1 point à 9,5%).

Pas de miracle pour Europe 1, qui a chuté de 0,6 point à 6%, un nouveau plus bas, et une treizième baisse d'audience d'affilée.

Le nouveau patron Laurent Guimier, qui a remanié la grille en profondeur à la rentrée de septembre, se veut toutefois optimiste: "notre objectif c'est d'accélérer dans le projet qu'on a mis en place en septembre parce qu'on y croit, parce que tous les indicateurs qualitatifs nous disent qu'on est dans la bonne direction", a-t-il indiqué à l'AFP.

Parmi les autres résultats, France Info gagne 0,5 point à 9%, RMC 0,3 point à 7,7% tandis que France Bleu perd 0,2 point à 6,8%.