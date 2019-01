Le chantier du complexe Reyers prend du retard: les tunnels resteront fermés plus longtemps que prévu

Le tunnel Reyers-Meiser en direction de la E40 et le tunnel Reyers-Montgomery dans les deux sens vont être fermés plus longtemps que prévu. Deux tunnels devraient rouvrir dans le courant du mois de mars, soit Meiser et Montgomery en direction de l'E40. La réouverture du tunnel Montgomery vers le centre est prévue en juin. Initialement, les réouvertures devaient débuter fin janvier, début février.

Le chantier du complexe Reyers prend un peu de retard, principalement "à cause de soucis rencontrés au niveau des impétrants", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "Lorsque nous avons ouvert les zones du chantier, nous avons découvert des conduites et des câbles qui n'étaient pas notifiés sur les plans", expose-t-elle. "Nous avons dû identifier ces infrastructures et les déplacer pour continuer à assurer la provision en eau et en électricité pour le quartier." D'autres imprévus se sont également présentés. "Nous avons dû couler la dalle de béton pour la toiture du tunnel de Montgomery en deux fois plutôt qu'en une pour assurer la stabilité de la station Diamant", détaille la porte-parole du service public en charge de la mobilité pour la Région bruxelloise. En outre, "le tunnel Belliard a été fermé cet été pour renforcer le mur de soutènement entre le tunnel Belliard et le tunnel Reyers-centre", poursuit-elle. Une intervention qui a retardé la fermeture des autres tunnels, afin de ne pas trop encombrer la mobilité bruxelloise. Pour couronner le tout, le chantier n'a pas été gâté par la météo: "Nous avons eu le vortex polaire, puis une canicule et après beaucoup de pluie". La porte-parole souligne que le délai supplémentaire "est restreint vu le chantier colossal". Camille Thiry tient également à préciser que le chantier proprement dit avait aussi débuté avec du retard, à cause de l'effondrement de la chaussée de Louvain qui avait empêché le coup d'envoi des travaux.