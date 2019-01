Netflix augmente le prix de tous ses abonnements

La plateforme de vidéos en streaming Netflix, qui a beaucoup investi dernièrement pour développer ses propres contenus, a annoncé mardi l'augmentation du prix de ses abonnements aux Etats-Unis et dans divers pays d'Amérique latine.

Les abonnés à l'offre la plus populaire du groupe, celle qui permet de visionner des vidéos en haute définition sur deux appareils à la fois, devront désormais débourser 12,99 dollars par mois, au lieu de 10,99 dollars actuellement.

L'offre de base de Netflix va passer de 7,99 à 8,99 dollars, et son offre la plus complète, qui permet de regarder quatre écrans à la fois en très haute définition, va coûter 15,99 dollars, au lieu de 13,99 dollars.

Cette nouvelle tarification intervient alors que la plateforme a lourdement investi ces dernières années pour améliorer son offre et attirer de nouveaux adeptes face à la concurrence des offres de HBO, Hulu ou Amazon par exemple.

Elle a en particulier développé toute une gamme de produits vidéos créés spécialement pour Netflix, comme les séries "Stranger Things", "The Crown" et "Orange Is The New Black", ou encore le film du Mexicain Alfonso Cuaron "Roma", qui vient d'être distingué aux Golden Globes dans les catégories meilleur film étranger et meilleur réalisateur.

Les nouveaux tarifs s'appliqueront à tous les abonnés aux Etats-Unis, ainsi qu'à ceux payant en dollars en Amérique latine et dans les Caraïbes (Barbades ou Belize par exemple), avec effet immédiat pour les nouveaux clients et dans les prochains mois pour les personnes souscrivant déjà au service.

Après cette décision stratégique, le titre du groupe américain bondissait en Bourse de plus 6%, à 352 dollars, vers 15H15 GMT.