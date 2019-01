Macron évoque des personnes en difficulté "qui déconnent" et s'attire des critiques

(Belga) Emmanuel Macron a déclaré mardi vouloir "responsabiliser" les personnes en situation de pauvreté car "il y en a qui font bien" et d'autres "qui déconnent", des propos immédiatement condamnés par des responsables de l'opposition.

"Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent", a déclaré le président français lors d'un Conseil municipal à Gasny (Eure). Il a également souligné que ces personnes étaient "tous acteurs" du traitement de la pauvreté, "en les considérant, en les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir". L'utilisation du mot "déconner" dans ce contexte a été dénoncée par plusieurs responsables de l'opposition avant la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "On dirait que le président de la République veut rajouter en permanence de l'huile sur le feu", a fustigé le député LR Eric Ciotti. "Le président n'a rien compris. Sa façon de jeter en pâture les plus faibles est insupportable", a déclaré Olivier Faure, le patron du PS. "Après les 'illettrés de Gad', 'les cyniques et les fainéants', 'le pognon de dingue des minima sociaux', 'les Gaulois réfractaires au changement', 'les gens qui ne sont rien', voici 'les pauvres qui déconnent...'", énumérait Régis Juanico (apparenté PS). "À chaque fois qu'il y a des regains de mobilisation, c'est parce qu'Emmanuel Macron s'exprime. Cela se vérifie systématiquement. Qu'il se taise! ", a réagi Ugo Bernalicis (LFI), devant la presse dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Pour le chef de file des députés La République en marche, Gilles Le Gendre, le président "parle aussi comme nous parlons tous". "J'aime bien la vérité, c'est ce que j'aime bien chez le président". (Belga)