Brexit - "La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques" (Charles Michel)

(Belga) Le gouvernement fédéral "se prépare et prend des mesures concrètes" en prévision d'une éventuelle absence d'accord (no deal) sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a indiqué mardi soir le Premier ministre Charles Michel sur Twitter, peu après le rejet par le parlement britannique du deal sur le Brexit négocié avec les Européens. "La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques", a précisé le chef du gouvernement fédéral à Belga.

"Les 27 ont affirmé que l'accord sur la table était le seul possible. C'est désormais aux Britanniques d'assumer les conséquences de leur choix", a-t-il poursuivi, en précisant qu'il suivrait attentivement le débat qui se tiendra dans les prochains jours au Royaume-Uni. D'après M. Michel, un hard Brexit (sans accord, ndlr) peut encore être évité. Le gouvernement fédéral reste pleinement mobilisé pour défendre les droits des citoyens et des entreprises, a-t-il précisé. Le ministre des Finances, Alexander De Croo, a de son côté précisé que les services des douanes accéléreront leurs préparatifs dans les prochains jours pour aider au mieux les entreprises belges en cas de no deal. (Belga)