Argentine: le taux d'inflation en 2018 a atteint 47,6%

Le taux d'inflation en Argentine a atteint 47,6% en 2018, le pays en crise économique enregistrant ainsi la deuxième plus forte hausse des prix du continent derrière le Venezuela, a annoncé mardi l'Institut national de statistiques.

Il s'agit également du taux le plus élevé en Argentine depuis 1991, année de l'entrée en vigueur de la parité peso-dollar, quand l'inflation avait bondi à 84%. "Clairement, l'Argentine se situe parmi les cinq premiers pays ayant le taux d'inflation le plus élevé", a déclaré à l'AFP l'économiste Martin Vauthier, du cabinet Eco Go consultores. "C'est une inflation très élevée. L'Argentine est un cas surprenant: c'est une société qui s'est habituée à vivre avec l'inflation. Cela fait plusieurs années que l'inflation n'est plus un problème dans le monde, ni dans les pays développés, ni dans les pays émergents", a-t-il ajouté. Submergée par deux crises monétaires en 2018, qui ont fait perdre 50% de sa valeur à sa monnaie, l'Argentine a appelé le Fonds monétaire international (FMI) à la rescousse et obtenu un prêt de 57 milliards de dollars. Cette institution suscite un large rejet chez les Argentins depuis la grave crise économique de 2001. En contrepartie, le président, Mauricio Macri, s'est engagé à un vaste programme de restrictions budgétaires avec l'objectif de parvenir à l'équilibre en 2019. Mi-décembre, l'Institut national de statistiques a annoncé l'entrée en récession de l'économie argentine, après deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Au troisième trimestre 2018, il a connu une chute de 3,5% en glissement annuel. Pour l'ensemble de 2018, la contraction de l'économie argentine est attendue à 2,6%. Ailleurs en Amérique latine, le Venezuela de Nicolas Maduro est englué dans une crise politique et économique depuis des années. Le pays connaît un taux d'inflation hors-norme: après 1.350.000% en 2018, il devrait grimper à 10.000.000% en 2019, selon le FMI.