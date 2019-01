Prévisions météo: le froid arrive (enfin), gelées généralisées vendredi

Le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies ce mercredi, malgré de nombreux champs nuageux. En fin de journée, le ciel se couvrira sur l'ouest du pays et les premières pluies pourront toucher la côte, selon les prévisions de l'Institut Royal de Météorologie (IRM). Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent modéré de secteur sud-ouest se renforcera progressivement.



Ce soir et durant la nuit, une zone de précipitations traversera le pays d'ouest en est. Ces précipitations pourront d'ailleurs adopter un caractère hivernal en haute Ardenne. A l'arrière, le temps sera temporairement sec avec des éclaircies avant l'arrivée d'averses. Les minima se situeront entre 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 4 ou 5 degrés en basse Belgique. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest mais se renforcera au passage de la perturbation, avec des pointes de 50 km/h.

Demain jeudi, le temps deviendra très rapidement instable à partir de l'ouest avec l'arrivée d'air plus froid en altitude. Le ciel alternera alors avec des éclaircies et de nombreuses averses qui se feront sous forme de pluie au littoral, de pluie et grésil voire de neige fondante dans le centre et progressivement sous forme de neige en Ardenne où une petite accumulation sera possible par endroits. Les températures maximales devraient être atteintes en matinée et seront comprises entre 2 et 6 degrés. Le vent sera d'abord orienté au secteur sud-ouest, puis il virera au secteur ouest ou nord-ouest. En matinée, il sera modéré à assez fort, voire fort au littoral, et deviendra généralement modéré l'après-midi. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Vendredi, une crête d'altitude stabilisera notre temps. En matinée, les gelées seront pratiquement généralisées. Il fera sec avec assez souvent de belles périodes ensoleillées, mais également des nuages d'altitude qui pourront se montrer parfois plus épais. En Ardenne, des nuages un peu plus nombreux seront possibles. Les températures maximales iront de +1 à +5 degrés, sous un vent faible qui reviendra au secteur sud.

Samedi, nous devrions rester à l'écart des précipitations qui toucheront la France, mais le ciel sera souvent très nuageux. Les maxima, en baisse, seront compris entre 0 degré en Ardenne et +2 ou +3 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Dimanche et lundi, sous un faible flux d'est à nord-est, nous bénéficierons d'éclaircies, parfois larges et d'un temps globalement sec, mais il fera par contre toujours assez froid avec des maxima ne dépassant pas 0 à +3 ou +4 degrés.

Mardi, une perturbation affaiblie s'approcherait de nos régions depuis l'ouest. Le ciel sera alors plus nuageux avec un risque de quelques faibles précipitations, surtout sur l'ouest du pays. Les températures resteront plutôt froides, comprises entre -1 et +3 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-est.