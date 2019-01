Attaque au Kenya: "Tous les djihadistes ont été éliminés"

(Belga) Les islamistes shebab qui ont mené une attaque contre un complexe hôtelier de Nairobi, faisant au moins 14 morts, ont été "éliminés" par les forces de sécurité au terme d'un siège de près de vingt heures, a annoncé mercredi le président kényan Uhuru Kenyatta.

"Je peux vous confirmer que l'opération de sécurité au (complexe) Dusit s'est achevée il y a environ une heure et que tous les terroristes ont été éliminés", a déclaré M. Kenyatta lors d'une conférence de presse. Il a précisé que "14 vies innocentes ont été perdues" et que plus de 700 personnes avaient été évacuées du complexe hôtelier aux "petites heures du matin", lorsque l'attaque était toujours en cours. (Belga)