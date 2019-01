Open d'Australie: Wozniacki, tenante du titre, facilement qualifiée pour le 3e tour

La Danoise Caroline Wozniacki, 3e mondiale et tenante du titre à l'Open d'Australie, s'est facilement qualifiée pour le 3e tour en battant la Suédoise Johanna Larsson (77e), 6-1, 6-3, mercredi à Melbourne.

L'ex-numéro 1 mondiale pourrait maintenant rencontrer la Russe Maria Sharapova (30e), opposée au 2e tour à la Suédoise Rebecca Peterson (62e).

Caroline Wozniacki, qui vise un deuxième Open d'Australie d'affilé pour ajouter un second titre du Grand Chelem à son palmarès, n'a pas semblé gênée par la polyarthrite rhumatoïde, dont elle a révélé souffrir en octobre et qui menace sa carrière. Cette maladie auto-immune inflammatoire s'attaquant aux articulations et génère de la fatigue.

"Je pense avoir plutôt bien débuté, avec agressivité, mais elle a commencé à faire de moins en moins d'erreurs et j'essayais juste de rester régulière", a déclaré la joueuse de 28 ans.

Elle a réalisé un départ canon, et menait 3-0 en n'ayant lâché que deux points.

La Suédoise est revenue mais Wozniacki n'a pas montré de signe de fatigue et a continué à dicter le rythme de la rencontre.

Elle a conclu le premier set en 27 minutes, ne cédant pas aux montées au filet de son adversaire.

Le jeu de Wozniacki a un peu perdu en intensité dans le deuxième set.

"Elle s'est mise à faire moins d'erreurs, a jouer en fond de court et à monter au filet, elle m'a un peu déstabilisée," a-t-elle reconnu.

"J'ai juste essayé de rester aussi aggressive que possible jusqu'au bout et je pense avoir réussi mes services quand il le fallait."