Cameroun: une trentaine de voyageurs enlevés en zone anglophone

Plus de 30 voyageurs ont été enlevés mardi par des séparatistes présumés sur un axe routier de la région du Sud-Ouest du Cameroun, une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé, a appris mercredi l'AFP auprès d'une source locale et d'une ONG.



"Plus de 30 personnes ont été kidnappées hier (mardi) sur l'axe reliant Buea à Kumba" dans la région du Sud-Ouest, a affirmé une source proche des autorités de cette région, confirmant une information d'un responsable d'une ONG de la zone.