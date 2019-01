A l'Opéra de Paris, le retour du radical Romeo Castellucci

Ses productions de théâtre et d'opéras suscitent les passions et même des manifestations. Mais Romeo Castellucci, de retour pour une nouvelle production à l'Opéra de Paris, affirme provoquer toujours l'inattendu pour mieux peindre la condition humaine.

Le metteur en scène italien, l'un des plus audacieux d'Europe, s'empare du meurtre d'Abel par son frère Caïn dans "Il Primo Omicidio", dont la première aura lieu le 24 janvier à l'Opéra de Paris.

Sa version de cet oratorio peu connu d'Alessandro Scarlatti (1660-1725) ne laissera probablement pas le public indifférent, comme la plupart des pièces et des opéras montés depuis 30 ans par celui qui avait proclamé qu'un "spectateur doit être secoué avec tout son corps".

"Je n'aime pas le mot provocation, mais on ne va pas au théâtre, à l'opéra, pour se voir confirmer ce que l'on sait déjà", soutient l'artiste de 58 ans à l'AFP. "Il faut que le spectateur ait une rencontre avec l'inconnu, sinon ce serait un jeu entre cultivés."

Pour de nombreux critiques, Castellucci est un brillant iconoclaste, un visionnaire à l'esthétique à la fois choquante et poétique, alliant les technologies les plus pointues à ce qu'il y a de plus terrestre, comme des animaux sur scène (un vrai boeuf charolais représentant le Veau d'or est entré dans les annales en figurant dans l'opéra "Moïse et Aaron" en 2015).

- Choquant et poétique -

Pour ses détracteurs, associations catholiques en tête, il est simplement un "blasphémateur".

Qu'il s'agisse de la Bible ou d'un opéra de Mozart, Castellucci ne recule devant aucune expérimentation. Dans sa "Salomé" de Richard Strauss, la tête d'un cheval remplaçait celle de Jean-Baptiste; son "Orphée et Eurydice" de Gluck se situait dans une salle de réanimation au lieu du monde des Enfers.

A la tête de la compagnie Socìetas Raffaello Sanzio fondée avec sa soeur Claudia et sa femme Chiara Guidi, Castellucci se décrit pourtant comme un "artiste classique".

"Il ne s'agit pas de trouver un autre langage mais de donner l'impression qu'on voit l'oeuvre pour la première fois", explique le metteur en scène qui confie avoir été, plus jeune, un "hooligan" avant de découvrir l'art.

"Une image est innocente mais, associée à une autre image, elle devient troublante", affirme-t-il.

Jeanne d'Arc, une sainte? Dans l'oratorio "Jeanne au bûcher" (2017), il la met - littéralement - à nu, pour la libérer du poids des symboles. Des policiers ont dû repousser des manifestants en colère devant les portes de l'Opéra de Lyon. Dans "Go Down Moses" (2014), une femme accouche de Moïse dans des toilettes publiques avant de le jeter dans un sac en plastique.

- Caïn, meurtrier "innocent" -

Mais c'est surtout "Sur le concept du visage du fils de Dieu", qui a provoqué l'ire d'intégristes chrétiens: dans une scène, un vieil homme incontinent disperse ses excréments devant une image du Christ, une métaphore du martyre humain.

En 2011, à Paris, une vingtaine de fondamentalistes chrétiens avaient été arrêtés après avoir lancé des boules puantes dans le Théâtre de la Ville; en 2018, au Mans, la scène au cours de laquelle un groupe d'enfants jette de fausses grenades sur le portrait du Christ a été censurée par le préfet de la Sarthe.

"C'était des préjugés, ils n'avaient pas vu la pièce", commente Castellucci. Mais de manière générale, "je dois respecter le fait que des gens rejettent totalement" certaines productions: "C'est douloureux, mais je ne peux rien faire... ça ne serait pas de l'art si je corrigeais les choses".

Dans "Il primo Omicidio", dont la musique sera dirigée par René Jacobs, qui fait ses débuts à l'Opéra, il prend le contrepied de l'image de Caïn, le premier "meurtrier" de l'Histoire.

"Son geste est innocent car avant lui, personne ne connaissait la mort; lui-même ne connaît pas la conséquence de son acte. Je trouve ça très touchant", affirme Castellucci.

Atterré par la "situation épouvantable" de la culture dans son pays - "l'opéra est quasiment mort en Italie" -, il assure que le théâtre est pourtant plus que jamais nécessaire à une époque "où on est dépassé par le pouvoir des images".