"Un bon physique, un bon mental et de la volonté": l'armée belge recrute des paras-commandos

L'armée recrute des paras-commandos. Pour l'occasion, elle organise ce mercredi un "Job day" à Flawinne, dans la province de Namur. L'idée est d'attirer les jeunes et de leur montrer les aspects du métier. Des jeunes hommes de 18 à 23 ans ont principalement répondu au rendez-vous.

Le but de la journée est de présenter aux jeunes candidats ce qui les attend. Le métier de para-commando exige de nombreuses aptitudes, tant physiques que psychologiques. "Un bon physique, un bon mental et de la volonté", résume le major. Les paras-commandos sont entraînés aux techniques d’infanterie et peuvent être engagés dans un délai très court dans une opération via terre, mer ou air.

La fonction est ouverte aux femmes, rappelle le major. "La formation a toujours été ouverte aux femmes. Elles doivent juste savoir que les tests physiques qu’on va leur demandait sont les mêmes que les hommes. Ce n’est pas toujours facile", souligne-t-il. Le 2 Bataillon de Commandos est situé à Flawinne et compte 650 militaires. Cette unité d’infanterie légère fait partie de la Brigade Légère. Les candidats ont jusqu'aux 15 février pour postuler pour une incorporation en mai.