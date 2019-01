Inde: 20 millions de pèlerins au premier jour du Kumbh Mela (organisateurs)

Plus de 20 millions de pèlerins hindous ont pris part au premier jour du Kumbh Mela dans le nord de l'Inde, l'un des plus gros rassemblements de la planète, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Ce festival religieux haut en couleurs de sept semaines s'est ouvert mardi dans la ville d'Allahabad où convergent les fleuves sacrés le Gange et la Yamuna ainsi que, selon la foi hindoue, la rivière mythique Sarasvati. Pour les croyants, réaliser des ablutions à cet endroit permet de se purifier de ses péchés et de se rapprocher du salut.

22,5 millions de personnes se sont immergées dans les eaux froides mardi au premier jour du Kumbh Mela, a annoncé Yogi Adityanath, chef du gouvernement local du grand État d'Uttar Pradesh (nord) où se déroule l'événement.

"Je remercie tous les visiteurs, les responsables religieux, l'homme ordinaire et les officiels pour le déroulement fluide de ce gigantesque événement", a déclaré à l'agence Press Trust of India Yogi Adityanath, un prêtre radical issu du parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi et arrivé l'année dernière aux commandes de cet État pauvre de 220 millions d'habitants.

Selon les organisateurs, plus de 120 millions de personnes avaient participé au dernier Kumbh Mela à Allahabad en 2013, le plus grand du genre, avec un pic de fréquentation de 30 millions de pèlerins sur une journée à l'occasion d'un des "bains royaux", ces jours considérés comme de bon augure.

Les dirigeants de l'Uttar Pradesh ont largement fait la promotion de cet événement, alors que l'Inde se prépare à voter aux élections législatives en avril-mai. Les nationalistes hindous ont décidé fin 2018 de rebaptiser Allahabad en Prayagraj pour effacer son nom à consonance musulmane, suivant une tendance générale sous le gouvernement Modi.

Si les autorités locales ne l'appellent désormais que par ce nom dans leurs communications officielles, les gens ne l'utilisent pas dans la vie courante.

Le Kumbh Mela, dont cette édition se déroule jusqu'au 4 mars, a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco en 2017.