La santé partout et pour tous au coeur de la campagne du cdH

(Belga) La "santé partout et pour tous" sera au coeur de la campagne électorale du cdH en mai prochain, ont indiqué mercredi les députés du groupe cdH du parlement wallon, présentant à la presse leurs bons voeux, dans un contexte marqué par l'annonce de la démission du président de parti, Benoît Lutgen.

"La santé est un secteur qui a beaucoup souffert lors de cette législature alors que les besoins de la population sont de plus en plus importants", a expliqué le chef de groupe cdH au Parlement de Wallonie, Dimitri Fourny. Fort de ce constat, le parti veut s'attaquer à la pénurie de médecins généralistes dans les zones rurales, en amplifiant notamment le financement des maisons médicales. "Ce soutien peut passer par des aides à la construction de ces maisons médicales et à la coordination pour mutualiser les frais, via un incitant fiscal ou une redistribution des points APE", a détaillé M. Fourny. Le cdH entend par ailleurs revoir les normes de financement des nouveaux hôpitaux afin de répondre aux besoins de la médecine moderne. "Au cours de la législature, le fédéral a réduit le financement des établissements hospitaliers et a accru la charge de travail du secteur. Ces normes doivent être revues pour offrir de meilleurs soins, partout en Belgique", a poursuivi le député humaniste dont le parti plaide également pour une réforme de l'encadrement dans les maisons de repos. "Nous plaidons en outre pour qu'une série d'actes soient mieux pris en charge et remboursés", a ajouté Dimitri Fourny. Le cdH souhaiterait ainsi imposer la gratuité pour les soins optiques (et donc les lunettes) pour les moins de 18 ans et une baisse de la TVA de 21 à 6% sur les lunettes et les lentilles de contact pour les patients majeurs. "Ces points seront des axes cruciaux de notre campagne", a encore affirmé le député humaniste en assurant par ailleurs de son soutien Maxime Prévot, le seul candidat déclaré, pour l'instant, à la succession de Benoît Lutgen. "Plus nous serons unis, plus nous serons nombreux à le soutenir, plus nous aurons de chances d'apporter une nouvelle dimension au cdH et de gagner les élections", a-t-il conclu. Le nouveau président du parti sera connu le 26 janvier, au terme d'un congrès organisé à Louvain-la-Neuve. Les candidats à la succession, ont jusqu'à dimanche soir pour se faire connaître. (Belga)