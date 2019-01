Une ASBL anversoise prévoit des actions pour commémorer la mort de Patrice Lumumba

(Belga) Jeudi marquera le 58e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre du Congo indépendant. L'ASBL anversoise "Hand in Hand tegen racisme" appelle à de nouvelles initiatives de "décolonisation".

L'ASBL souhaiterait qu'un plus grand nombre de villes en Belgique nomme une rue ou une place Patrice Lumumba. Elle cite les exemples de Bruxelles et Charleroi. Des démarches avaient été entamées pour faire de même à Anvers, Gand ou Liège, mais sans déboucher sur une initiative concrète à court terme. Les villes et communes peuvent également agir sur la littérature présente dans les écoles et les bibliothèques, estime Hand in Hand tegen racisme. L'ASBL qui a déjà annoncé sa participation à la manifestation antiraciste le 24 mars à Bruxelles, prévoit l'une ou l'autre action ces prochains jours, notamment la diffusion d'affiches représentant des plaques de rue au nom de l'ancien leader congolais. Le Collectif Mémoire Coloniale et Luttes contre les Discriminations organise de son côté jeudi un congrès sur Lumumba à Bruxelles alors que ce week-end plusieurs débats et commémorations sont prévus dans la capitale. (Belga)