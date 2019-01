Nouveau record de fréquentation touristique à New York en 2018

(Belga) La ville de New York a accueilli quelque 65,2 millions de touristes en 2018, nouveau record pour la métropole américaine, particulièrement prisée des Britanniques, Chinois, Canadiens, Brésiliens et Français, a indiqué mercredi l'organisme du tourisme new-yorkais.

Selon les nouveaux chiffres publiés par la NYC & Company, environ 51,6 millions d'Américains et 13,5 millions d'étrangers ont visité la "Grosse Pomme" l'an dernier (contre 13,1 millions d'étrangers en 2017). Les Britanniques étaient en tête des étrangers dans la ville natale de Donald Trump, avec quelque 1,24 million de visiteurs, suivis par les Chinois (1,1 million), les Canadiens (1 million), les Brésiliens (920.000) et les Français (807.000). New York arrive 6e au classement des villes les plus visitées au monde par des touristes étrangers, selon le classement annuel Global Destination Cities de la société Mastercard publié en septembre 2018, sur la base de projections qui estimaient à 13,1 millions le nombre de touristes étrangers à New York, soit légèrement en-dessous des chiffres annoncés mercredi. Bangkok figurait en tête de ce classement, devant Londres, Paris, Dubaï et Singapour, dans un contexte de croissance des déplacements internationaux. La capitale financière américaine, dont le secteur touristique emploie quelque 391.000 personnes, espère battre un nouveau record en 2019, avec 67 millions de visiteurs attendus, notamment grâce aux grandes festivités prévues en juin autour de la Gay Pride, qui marquera le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, emblématiques de la lutte pour les droits homosexuels. (Belga)