Japon: éruption d'un volcan sur une petite île du sud-ouest

(Belga) Le volcan situé sur la petite île Kuchinoerabu du sud-ouest du Japon est entré en éruption jeudi matin, selon l'agence de météorologie nationale et des images de télévision.

"Il n'y a ni blessés ni dégâts rapportés pour le moment", a précisé la chaîne publique NHK. Des éruptions sur cette île ont lieu depuis la fin de l'an passé, "mais nous avons émis une alerte car celle de ce matin, survenue à 09h19 heure locale (00h19 GMT), est plus importante", a expliqué à l'AFP Jun Fujimatsu, un porte-parole de l'agence météo. Le volcan est actuellement noté au stade 3 sur l'échelle de risques à cinq crans de l'agence, qui ne prévoit pas pour le moment de relever le niveau car les retombées n'excèdent pas deux kilomètres à la ronde. La NHK a diffusé des images d'un important nuage de fumée gris-blanc s'élevant du volcan et se fondant dans les nuages. "Une grosse déflagration a été entendue et cela a secoué comme un séisme", a témoigné pour la NHK un habitant de l'île. Les autorités locales n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre aux sollicitations de l'AFP. En mai 2015, les quelque 130 habitants de Kuchinoerabu avaient été évacués de cette île de l'extrême sud du Japon après que le niveau d'alerte avait été élevé à 5, le maximum. Le Japon est situé sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone de forte activité tellurique. Il compte plus de 100 volcans actifs. (Belga)