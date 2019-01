Open d'Australie - David Taylor, le coach de Mertens, après son deuxième tour: "Elise doit plus s'affirmer"

(Belga) Elise Mertens (WTA 14) s'est hissée jeudi au troisième tour de l'Australian Open en battant dans la nouvelle 1573 Arena - du nom d'une marque de liqueur chinoise - la Russe Margarita Gasparyan (WTA 91) 6-1, 7-5. Mais tout n'a pas coulé de source pour la Limbourgeoise, qui s'est retrouvée - à nouveau - malmenée dans le deuxième set et a dû sauver quatre balles d'un set partout à 5-3.

"Elise doit plus s'affirmer", a confié son coach, l'Australien David Taylor, à la sortie du court, "surtout lorsque l'intensité du match retombe". "Car c'est justement à ce moment-là que c'est important. L'occasion est là de faire la différence et il faut enfoncer le clou. Elise a livré un premier set très solide. Le niveau de son adversaire n'était pas très élevé. Mais elle n'en a pas fait assez au début du deuxième set. Heureusement, elle s'est bien ressaisie, a bien servi sous pression, et a réussi à s'en sortir." Elise Mertens retrouvera Madison Keys (WTA 17) au troisième tour. Détail piquant, l'Américaine est la dernière joueuse que David Taylor a coaché avant de prendre la n°1 belge sous sa coupe. "Il est clair qu'Elise devra être plus entreprenante. Elle a vu que, quand elle était trop passive, elle courait partout. Madison est une joueuse particulière. Elle a signé de très bons résultats en Grand Chelem et de nettement moins bons ailleurs. Elle a un grand service, un gros coup droit, mais je ne suis pas sûr qu'elle aime jouer contre une fille comme Elise qui réussit à bien absorber sa puissance. Ce sera un beau défi", a-t-il conclu.