La police australienne ouvre une enquête sur la mort d'une touriste allemande

(Belga) La police australienne a annoncé avoir ouvert une enquête sur la mort de la touriste allemande Monika Billen, dont le corps a été retrouvé dans l'outback mercredi après-midi. Les enquêteurs tentent de déterminer si les circonstances de sa mort sont suspectes, a indiqué une porte-parole de la police à l'agence DPA.

"La cause de sa mort doit être déterminée et la police va préparer un rapport pour le parquet", a ajouté la porte-parole. Le corps de la touriste de 62 ans originaire de Cologne se trouvait à une certaine distance du chemin de randonnée qu'elle avait emprunté dans une réserve naturelle près d'Alice Springs, la plus grande ville de l'Outback australien. "Il n'y a pas de réserve d'eau et les température sont au dessus des 40 degrés depuis plusieurs semaines", selon la police. Monika Billen a été vue pour la dernière fois lorsqu'elle a quitté son hôtel d'Alice Springs pour une randonnée le 1er janvier. Sa disparition n'a été remarquée que plusieurs jours plus tard et la police avait abandonné les recherches, dimanche, après d'intenses efforts par hélicoptère, notamment. Mais de nouvelles informations provenant de l'analyse de la téléphonie ont permis de retrouver son corps en dessous d'un arbre. La police a appelé à la prudence des touristes lorsqu'ils s'aventurent dans l'Outback, où les températures peuvent être extrêmement élevées. "Prenez énormément d'eau, ne randonnez pas seul, donnez votre itinéraire précis à quelqu'un et dites-lui lorsque vous arrivez à destination, ne vous éloignez pas des chemins balisés, et ne sous-estimez pas la difficulté d'une marche", a souligné la porte-parole. (Belga)