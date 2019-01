Open d'Australie: Djokovic éteint Tsonga, Pouille ravive la flamme

Le N.1 mondial Novak Djokovic a éteint Jo-Wilfried Tsonga en trois sets au deuxième tour de l'Open d'Australie, jeudi à Melbourne. Lucas Pouille, lui, ravive petit à petit la flamme qui l'avait quittée.

Pour la première fois de la quinzaine australienne, les toits des trois courts principaux ont été fermés en milieu d'après-midi en raison de la pluie.

. Tsonga, que par éclairs

Quelques éclairs n'ont pas suffi. En quête de son meilleur niveau après une saison 2018 gâchée par son genou gauche et qu'il a achevée dans les profondeurs du classement (au-delà de la 250e place mondiale), Tsonga, encore trop juste physiquement, n'a bousculé Djokovic que par instants. En recollant à 5-5 quand le Serbe servait pour le gain du deuxième set notamment. Sur quelques points spectaculaires aussi.

Mais Djokovic, de retour au sommet du tennis mondial sur la lancée de son inattendu doublé Wimbledon-US Open l'été dernier, ne s'est pas laissé impressionner. Et l'histoire s'est terminée comme en finale il y a onze ans, avec une victoire de "Djoko", cette fois en trois sets (6-3, 7-5, 6-4), en à peine plus de deux heures.

"Ca met en lumière tout ce qui me reste à faire pour pouvoir jouer à ce niveau-là et éventuellement faire douter ce genre de joueur", reconnaît Tsonga.

. Pouille retrouve des couleurs

Après une sombre année 2018, envie et confiance évanouies, Pouille retrouve lui des couleurs sous la houlette d'Amélie Mauresmo. Contre l'Allemand Maximilian Marterer (71e), il s'est montré intraitable sur les points importants pendant la majeure partie du match, remporté 7-6 (10/8), 7-6 (10/8), 5-7, 6-4. Dans une rencontre où le service a été roi, il a sauvé une balle de set dans le premier jeu décisif, deux dans le second et quatre des cinq balles de break auxquelles il a été confronté.

"J'ai réussi à chaque fois à être bon dans les moments importants, c'est très positif. C'est sur ces points-là que j'étais très bon quand j'ai fait mes bonnes saisons", a-t-il souligné.

"J'ai moins de pensées négatives, moins la tête basse sur le terrain", s'est-il aussi félicité, confiant avoir "repris le goût de l'effort et de la compétition".

Seul accroc: sa double faute sur balle de set pour Marterer dans la troisième manche.

Lui qui n'avait jamais gagné le moindre match à Melbourne en cinq participations a désormais une belle occasion de s'y offrir un premier huitième de finale : il affrontera l'invité australien Alexei Popyrin, qui a bénéficié de l'abandon de l'Autrichien Dominic Thiem (N.8).

Un autre Français, Pierre-Hugues Herbert (55e, 27 ans), tentera de réaliser - pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem - la même performance. Vainqueur (6-2, 1-6, 6-2, 6-4) du demi-finaliste surprise de l'édition 2018, le Sud-Coréen Hyeon Chung (25e), l'élève de Fabrice Santoro a fait étalage de ses progrès récents. Il va désormais défier le Canadien Milos Raonic (17e), qui a assommé le Suisse Stan Wawrinka, à la recherche de son meilleur niveau depuis une double opération du genou gauche à l'été 2017, en quatre jeux décisifs.

. Chardy fait vaciller Zverev

Pendant quatre manches, Jérémy Chardy (36e) a fait vaciller Alexander Zverev, N.4 mondial et menace N.1 de la nouvelle génération. Mais le jeune Allemand (21 ans), qui peine pour l'instant à percer en Grand Chelem, a eu le dernier mot dans le cinquième set après quasiment quatre heures d'un combat âprement disputé (7-6 (7/5), 6-4, 5-7, 6-7 (8/6), 6-1).

Après ne s'en être déjà sorti qu'au super tie-break au premier tour, le Palois de 31 ans a "craqué physiquement" dans le cinquième set.

Elimination également de Gilles Simon (30e) malgré quatre balles de match par l'invité australien Alex Bolt (2-6, 6-4, 4-6, 7-6 (10/8), 6-4). Précisément le prochain adversaire de Zverev.

. Halep vers les Williams

Comme au premier tour, Simona Halep a dû puiser dans ses réserves, pendant plus de 2h30 min, pour franchir l'obstacle américain Sofia Kenin (37e). Menée 4-2 dans la manche décisive, après avoir eu l'avantage 6-3, 3-0, la N.1 mondiale roumaine s'est retrouvée à deux jeux de la défaite avant d'aligner quatre jeux consécutifs (6-3, 6-7 (5/7), 6-4).

L'attend désormais Venus Williams, tombeuse d'Alizé Cornet (46e) en trois sets (6-3, 4-6, 6-0). Avant un potentiel huitième de finale face à la cadette des soeurs Williams, Serena, aisément victorieuse elle de la Canadienne Eugenie Bouchard, ex-N.5 mondiale aujourd'hui 79e (6-2, 6-2).

Un parcours semé d'embûches pour Halep, à l'arrêt fin 2018 à cause d'une hernie discale et qui n'avait plus gagné le moindre match depuis cinq mois avant l'Open d'Australie.