Le Défenseur des droits demande la "suspension" des lanceurs de balles de défense (LBD)

Le Défenseur des droits Jacques Toubon a demandé jeudi la suspension du recours aux lanceurs de balles de défense (LBD), en raison de la "dangerosité" de ces armes dont l'utilisation par les forces de l'ordre fait polémique.

L'usage de ce type d'armes de maintien de l'ordre est décrié après que de nombreux manifestants ont été blessés, parfois grièvement au visage, lors de manifestations de "gilets jaunes" ces dernières semaines.

Concernant ces armes dites de "force intermédiaire" que sont les LBD 40x46 mais aussi les grenades lacrymogènes et assourdissantes GLI-F4, Jacques Toubon a appelé le gouvernement à "prévenir plutôt que soigner".

"Annulons le risque qui existe de dangerosité de ces armes en suspendant leur utilisation", a-t-il déclaré en marge de la présentation à la presse d'un rapport sur la dématérialisation des services publics.

Le Défenseur des droits avait, plus tôt jeudi au micro de RTL, dit "espérer que le gouvernement prendra des dispositions" sur cette question.

Il avait déjà préconisé, dans un rapport remis il y a presque un an jour pour jour, l'interdiction de l'usage des LBD, mettant en évidence à l'époque les "risques disproportionnés" qu'ils font courir.

Selon des chiffres annoncés la veille, douze des 25 saisines (dont certaines collectives) enregistrées par le Défenseur des droits depuis le début de la contestation des "gilets jaunes" évoquent des tirs de balles de défense.

Selon une source policière, sur la seule journée d'action du 12 janvier, au moins 5 manifestants ont été grièvement blessés "vraisemblablement" par des tirs de LBD.

Interrogé sur le sujet au Sénat, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a exclu toute interdiction du LBD. Son emploi se fait "dans des conditions très strictes", récemment rappelées à l'ensemble des forces de l'ordre, a-t-il expliqué.

"Si les policiers ne faisaient pas usage de ces moyens de défense, peut-être que certains auraient été lynchés" lors des dernières manifestations de "gilets jaunes", a-t-il estimé.

"L'usage du LBD se fait dans des conditions de violences extrêmes, jamais connues à ce jour, de la part de casseurs et de personnes radicalisées dont le seul objectif est de blesser voire de tuer des policiers et des gendarmes", a réagi le syndicat Alternative Police CFDT, dénonçant "avec force" les propos de M. Toubon.

"Par contre, les munitions sont peut-être à revoir dans leur calibrage de puissance à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays d'Europe", a nuancé le syndicat.

Il estime aussi que "la nouvelle stratégie de maintien de l'ordre par un contact direct avec les manifestants impose aussi de doter les policiers de nouveaux moyens non létaux", notamment des "armes de marquage par ADN synthétique, indélébile pendant plusieurs mois, qui permettraient, dans le cadre d'une enquête judiciaire, d'identifier, d'interpeller et de déférer à la justice les auteurs de violences et pourrait avoir avant tout un but dissuasif."

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) avait rejeté le 18 décembre une requête urgente de manifestants touchés par des tirs de LBD qui lui demandaient d'en interdire l'utilisation en France. Elle avait expliqué ne "faire droit" aux "demandes de mesures provisoires qu'à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l'absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables".