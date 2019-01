Quelles sont les qualités d’un bon chef? Un salarié sur trois considère que son manager n’a pas les qualités d’un leader

Guillaume Bosmans, expert chez Securex, était sur le plateau du RTLINFO 13H pour commenter les résultats d'une enquête réalisée auprès de 1.500 salariés.



Les managers ont généralement une vision plus positive d’eux-mêmes. On peut expliquer ça de différentes manières. Nous, ce qu’on a vu surtout, c’est qu’il y avait probablement un manque de communication entre les deux parties. On voit notamment que les managers n’ont pas suffisamment d’empathie pour comprendre ce que leurs employés ressentent. Ils sont aussi peut-être moins à même de faire leur autocritique et donc de voir leurs propres défauts.





Un employé sur trois n’est pas convaincu par son chef. Est-ce que cela a un impact pour les travailleurs et pour la santé des travailleurs ?



Oui, tout à fait. On voit qu’effectivement que les employés qui ne sont pas contents de leur manager sont plus souvent absent. On voit aussi qu’ils sont plus stressés que les autres. On voit également qu’ils sont plus à même de vouloir changer d’emploi et qu’ils sont au final moins productifs et moins motivés.





Quelles sont les qualités d’un bon chef ?

Un bon chef, c’est quelqu’un qui est capable de communiquer avec ses employés, qui est capable de leur laisser un peu de marge, un peu d’autonomie pour leur permettre de mettre leur compétences en avant, qui connait ses employés, qui connait leurs atouts et leurs limites et qui est capable également de se remettre en question aussi souvent que possible.