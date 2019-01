Anne Hathaway incarnera le rôle principal dans le film 'The Witches'

(Belga) L'actrice américaine Anne Hathaway jouera un rôle de premier plan dans l'adaptation cinématographique de "The Witches" ("Les sorcières"), un livre pour enfants de 1983 de l'écrivain britannique Roald Dahl. C'est ce que rapporte le magazine de divertissement Variety.

Le réalisateur Robert Zemeckis est connu notamment pour ses films "Forrest Gump" et "Back To The Future". Le cinéaste a toutefois fait face à un échec l'année dernière en raison du non succès de son film "Welcome to Marwen", dans lequel Steve Carell joue le rôle principal. Le livre raconte l'histoire d'un garçon norvégien dont la grand-mère est une experte en sorcellerie. Dans l'hôtel où le garçon et sa grand-mère séjournent en vacances, toutes les sorcières d'Angleterre semblent tenir leur réunion annuelle. Hathaway interprétera le rôle de la sorcière en chef. En 1990, une première version de film est sortie, avec Anjelica Huston dans le rôle que Hathaway incarne maintenant. Zemeckis collaborera avec les cinéastes mexicains acclamés Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro pour ce nouveau tournage. (Belga)