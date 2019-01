Avec son fils de 4 ans à bord, il avait frappé un automobiliste dont la voiture avait touché la sienne: 6 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Huy a condamné jeudi un conducteur à six mois de prison avec sursis de cinq ans pour avoir frappé un autre conducteur dont la voiture avait touché la sienne. Le 11 novembre 2017, sur la Nationale 633, les voitures de G.B., à bord d'une BMW, et de P.W, dans une Mercedes, se sont croisées et touchées.

Accompagné de son fils de 4 ans et de sa compagne, le conducteur de la BMW a fait demi-tour et a rejoint la Mercedes sur un parking. Les caméras de surveillance de la station n'ont laissé aucun doute sur ce qui s'est passé par la suite.

Le prévenu, G.B., s'en est pris au conducteur de la Mercedes et à sa voiture. La victime s'est retrouvée en incapacité de travail du 11 novembre au 25 novembre 2017. Les lésions allaient d'hématomes à des dermabrasions. Le prévenu a écopé de six mois de prison avec sursis simple de cinq ans.