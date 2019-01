Avis de recherche: Yannis, 44 ans, a quitté son institution à Courcelles et a besoin de soins médicaux

Le Parquet de Charleroi demande de diffuser l'avis suivant.

Le 9 décembre 2018, Yannis Duclos, un homme âgé de 44 ans, a quitté l’institution "La maison des Collines" située rue de Gosselies à Courcelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Yannis mesure 1m85 et est de corpulence normale. Il a les yeux bridés et les cheveux bruns. Il porte des lunettes et se déplace en boitant. Au moment de sa disparition, il portait un jean, un T-shirt bleu de marque Hugo Boss, des baskets brunes de marque "Nike" et une veste grise.

Cette personne a besoin de soins médicaux.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.