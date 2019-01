Open d'Australie - Thierry Van Cleemput, le coach de Goffin: "David peut négocier Medvedev. Il y a moyen"

(Belga) Thierry Van Cleemput, le coach de David Goffin, s'attend à un match difficile pour son protégé, au troisième tour de l'Australian Open. Avec, de l'autre côté du filet, le jeune Russe Daniil Medvedev (ATP 19), finaliste du tournoi de Brisbane il y a deux semaines, le test sera de taille pour le Liégeois dans son retour après une blessure au coude qui l'a obligé à mettre un terme à sa saison 2018 en septembre.

"Medvedev a très bien commencé l'année. Et il fait partie de cette relève qui est déjà là, car il est dans le Top 20, au même titre qu'un Tsitsipas, qu'un Coric, mais aussi qu'un Chung, qui a eu des bobos, ou que Shapovalov. C'est un garçon qui ne pratique pas du tout un tennis conventionnel. C'est tellement frappé, tellement plat. Mais David peut négocier ce genre d'adversaire. Il y a moyen, mais il faudra vraiment faire un travail spécifique pour être bien campé sur les jambes et résister aux assauts." Thierry Van Cleemput sait également ce qu'il aimerait réaliser avec David Goffin en 2019. Et comment le numéro un belge va devoir se profiler. "C'est sur le plan de la solidité que je veux voir David s'améliorer, et surtout de la solidité mentale. Je veux qu'il soit plus opiniâtre en 2019, beaucoup plus constant. C'est mathématique pour avoir un bon classement. Il faut prendre des points dans les grands rendez-vous et puis, il faut aller chercher la concurrence qui s'est encore accrue. Le Top 30 est devenu très fort", a-t-il expliqué. "David a fait une bonne préparation hivernale. Je ne dis pas que cela va payer ici en Australie, mais je suis certain qu'à moyen terme, il devrait en recueillir les fruits." (Belga)