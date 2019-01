Walcourt: un homme chargé par un taureau perd la vie

Un homme d'une septantaine d'années a perdu la vie jeudi en fin d'après-midi à Chastrès (Walcourt) après avoir été chargé par un taureau, indique-t-on à la zone de police Flowal et auprès des pompiers de la zone Dinaphi, confirmant une information de Sudpresse.



Le fils de la victime a tenté de réanimer son père en procédant à un massage cardiaque et a lui aussi été chargé par le taureau. "Mais il n'a pas été blessé. Pour son papa, il s'agit d'une mort violente mais accidentelle. Il n'y a pas de suspicion de quoi que ce soit", précise le commissaire de la zone Flowal Jean-Paul Legros.



Deux ambulances de Philippeville et de Florennes ainsi que des pompiers de Florennes se sont rendus sur place.