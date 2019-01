Conflit en Syrie - Une femme parmi les militaires américains tués dans un attentat-suicide à Minbej mercredi

(Belga) Une femme figurait parmi les militaires américains victimes de l'attentat-suicide ayant fait 19 morts mercredi en Syrie. Shannon Kent, 35 ans, est la première femme à mourir au combat en Syrie, a précisé un responsable du Pentagone.

Originaire de l'Etat de New York, Shannon Kent était spécialiste du renseignement militaire dans l'US Navy, basée à For Meade, en Virginie, a indiqué le ministère américain de la Défense. Elle effectuait une mission décrite comme "de routine" avec un groupe de militaires américains cibles de cette attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) près d'un restaurant de Minbej. Les autres victimes américaines identifiées vendredi sont un major de l'armée de terre de 37 ans, Jonathan Farmer, et un employé civil de l'agence de renseignement militaire (DIA), Scott Wirtz, dont l'âge n'a pas été précisé. Un employé d'un sous-traitant du Pentagone, également tué dans l'explosion, n'a pas été identifié. Cette attaque était la plus meurtrière pour les forces américaines engagées en Syrie depuis 2014, au vu des statistiques du Pentagone qui rapportent la mort par le passé de deux Américains tombés au combat dans le pays en guerre, dans deux incidents distincts. (Belga)