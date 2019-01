Une grange détruite par le feu à Flobecq

(Belga) Un incendie s'est déclaré la nuit de vendredi à samedi dans une grange à Flobecq, entre Lessines et Renaix. Le bâtiment a été détruit. Les pompiers sont restés quatre heures sur place.

Les services de secours ont été alertés vendredi, peu après 22h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une exploitation agricole implantée au n°12 de la rue du Puvinage à Flobecq. A l'arrivée des pompiers, c'est une grange qui était en feu. Malgré les importants moyens déployés, en hommes et en matériel, le bâtiment a été entièrement détruit par les flammes. Seule la grange a été touchée par cet incendie, qui n'a pas fait de blessé. Les services de secours sont restés sur place jusqu'à 02h00 du matin. On ignore les causes du sinistre. (Belga)