Phénomène polaire étrange: un disque de glace géant tourne dans une rivière aux USA (vidéo)

Un énorme disque de glace est apparu au milieu de la rivière Presumpscot dans le Maine, au nord-est des Etats-Unis.

Le beau et rare phénomène se produit dans la municipalité de Westbrook qui a diffusé de très nombreux clichés de ce disque de glace. Ce disque tourne dans le sens inverse des aiguilles d’un montre.



D’après un professeur de l’université de Harvard s’exprimant dans le Boston Globe, "il est prisonnier d’une sorte de vortex et puisque l’eau dans le tourbillon s’écoule moins rapidement que le courant principal, elle a plus de chances de geler". Son diamètre est estimé à plusieurs dizaines de mètres. Il pourrait s’agir d’un record mondial.