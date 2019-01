Une vingtaine de camions saisis dans une entreprise de transport à Ypres

(Belga) Vingt-quatre camions ont été saisis et 67 chauffeurs entendus lors d'une action à grande échelle de l'inspection sociale dans une entreprise de transport à Ypres, indique l'auditorat du travail de Gand.

L'affaire a été mise au jour à la suite d'une indication reçue par les services d'inspection polonais. Un contrôle a été mené dans une filiale locale de l'entreprise, qui s'est avérée être une société "boîte aux lettres". L'auditorat du travail côté belge a dès lors également ouvert une enquête au sujet du statut des chauffeurs, qui conduisent principalement en Europe de l'ouest, avec Ypres comme centre névralgique. Une action à grande échelle dans cette entreprise d'Ypres a été menée samedi. Pas moins de 67 chauffeurs, dont des Polonais, des Lituaniens et des Bulgares, ont été entendu au sujet de leurs conditions de travail et de vie. 24 camions immatriculés en Pologne et en Lituanie ont été saisis. "L'action a été organisée dans la lutte contre le dumping social", précise l'auditorat du travail. (Belga)