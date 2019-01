Après Buizingen, des images d'un accident ferroviaire dans un autre film Netflix

Le gouvernement québécois a exprimé sa "consternation" face à l'utilisation par Netflix, dans son film "Bird Box", d'images d'une catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le Québec en 2013 et a appelé le géant du streaming à revenir sur son refus de les retirer. Cette nouvelle affaire survient après que de véritables images de la catastrophe ferroviaire de Buizingen ont été diffusées dans un autre film de Netflix, "Death Note".

Dans une lettre adressée au PDG de Netflix Reed Hastings, la ministre québécoise de la culture Nathalie Roy a estimé qu'en utilisant dans un cadre de fiction les images d'une "tragédie réelle dont les impacts sont toujours tangibles", Netflix et ses partenaires "ont franchi une dangereuse limite". Elle exprime "la stupéfaction et la consternation du gouvernement du Québec" devant la décision de Netflix et de ses partenaires "d'utiliser des images de la tragédie de Lac-Mégantic dans deux de (leurs) productions et ce purement à des fins de divertissement".

En juillet 2013, un convoi de wagons citernes chargés de pétrole a déraillé et explosé en plein centre de la ville de Lac-Mégantic au Québec, faisant 47 morts, l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du Canada. Des images de la catastrophe ont été utilisées dans le film "Bird Box" produit par Netflix, dans lequel joue l'actrice Sandra Bullock. La compagnie américaine a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de modifier le film.