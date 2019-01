Explosion d'un oléoduc au Mexique: le bilan grimpe à 73 morts et 74 blessés

(Belga) Le bilan de l'explosion d'un oléoduc perforé par des voleurs de carburant, dans le centre du Mexique, s'est encore alourdi avec au moins 73 morts et 74 blessés.

"Le décompte est désormais de 73 personnes décédées", a déclaré en fin de journée le gouverneur de l'Etat de Hidalgo, Omar Fayad, après la découverte de cinq nouveaux corps à l'issue d'un drainage du carburant accumulé après l'incendie. Dans la matinée, des corps calcinés étaient visibles dans un champ noirci par les flammes, où des médecins légistes en tenue blanche effectuaient les premiers relevés au lendemain du drame. On pouvait encore apercevoir des bidons en plastique abandonnés par les habitants dans la panique qui a suivi l'explosion. Il s'agit d'une des plus meurtrières explosions d'oléoduc dans le monde depuis 25 ans. Parmi les blessés figurent huit mineurs, dont un enfant de douze ans. Le drame s'est déroulé vendredi dans la localité de Tlahuelilpan, à environ 120 km au nord de Mexico, deux heures après le percement clandestin d'une canalisation par des trafiquants de carburant. La fuite avait attiré quelques centaines d'habitants, dont des familles entières, venus récupérer du carburant munis de seaux et de jerrycans, alors qu'une pénurie touche le pays à la suite de l'offensive du gouvernement contre ces vols. (Belga)