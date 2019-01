Météo - Un temps froid mais ensoleillé

(Belga) La journée de dimanche débutera sous les nuages près de la frontière française mais le soleil gagnera ensuite l'ensemble du pays, sous des maxima compris entre -1 et 3 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, de secteur nord-est, sera généralement faible.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel sera dégagé et le gel généralisé. Les minima oscilleront entre -7 et -11 degrés en Ardenne et -4 à -7 degrés ailleurs. Lundi, le temps restera sec et souvent ensoleillé. Le thermomètre affichera -1 degré sur les hauteurs ardennaises et 4 degrés au littoral. De faibles chutes de neige pourraient intervenir, mardi, provoquées par une perturbation qui traversera le pays depuis le nord-ouest. Le mercure atteindra -3 degrés en Ardenne et avoisinera 0 degré dans le centre. Du brouillard givrant n'est pas exclu mercredi, ainsi qu'un risque de neige fondante. (Belga)