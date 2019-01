Ski: Lindsey Vonn sort de piste pour sa dernière à Cortina

L'Américaine Lindsey Vonn, qui prendra sa retraite en début de saison prochaine, est sortie de piste dimanche lors du Super G de Cortina d'Ampezzo, sa dernière course sur une piste où elle a souvent triomphé.

Sur les 82 victoires de l'immense carrière de Vonn, 12 ont été décrochées sur l'Olympia delle Tofane, six en descente et six en Super G.

Blessée en début de saison, l'Américaine a repris la compétition vendredi lors de la première descente de Cortina d'Ampezzo, terminée à la 15e place. Samedi, elle a pris la 9e place lors de la deuxième descente.

Dimanche en Super G, alors qu'elle était en retard aux premiers intermédiaires, l'Américaine a fini par manquer une porte, payant une trajectoire à la limite depuis plusieurs secondes.

Dans l'aire d'arrivée, elle a reçu un bouquet de fleurs des mains de l'Italienne Sofia Goggia, championne olympique de descente, l'une de ses meilleures amies sur le circuit.